In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli haben Wasserfluten an der Ahr alles zerstört, was sich in ihrem Weg befand. Auch die Pfarrei St. Marien und St. Willibrord in Bad Neuenahr ist betroffen. So wurde unter anderem das Pfarrbüro, in dem historisches Schriftgut gelagert wurde, komplett überschwemmt, teilt das Bistum Trier mit. Der Geschichtsverein Unkel unterstützte die Rettung der Unterlagen mit einer Geldspende.