Nach der Anzeige ermittelt jetzt die Neuwieder Kripo wegen der Schäden durch Forstarbeiten am Kaltenbach in Rheinbrohl. In Umweltfragen besonders geschulte Beamte schauen sich nicht nur das Tal in Rheinbrohl an, sondern arbeiten auch mit anderen Behörden zusammen, erläutert Kriminalhauptkommissar Dirk Mohr von der Polizeidirektion Neuwied.