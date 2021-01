Neuwied/Unkel

Die Augen der Welt sind am Mittwoch gen Washington D. C. gerichtet: Joe Biden wird ins mächtigste Amt der Welt eingeführt – und damit verbindet sich für viele die Hoffnung, dass die Verwerfungen der Trump-Zeit ein Ende finden. Besonders aufmerksam beobachten US-Amerikaner die Entwicklung in ihrer Heimat – wir haben uns mit einigen unterhalten, die inzwischen an Rhein und Wied leben. Die vergangenen Wochen haben Spuren hinterlassen.