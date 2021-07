Spazieren gehen ist eine Kunst. So zumindest beschreibt die Tourismus Siebengebirge GmbH (TS), die Bewegung durch die Landschaft in ihrer neuen Broschüre mit dem Titel „Vorschläge zum zielgerichteten Gehen. „Nachdem die Anfang März erschienene Broschüre ,Absichtsloses Umherschweifen' auf so unglaublich großes Interesse gestoßen ist, haben wir uns entschlossen, eine weitere Broschüre aufzulegen“, erläutert Geschäftsführer Oliver Bremm.