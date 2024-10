Plus Neuwied Nach dem Brückeneinsturz in Dresden: Wie sicher ist die Neuwieder Raiffeisenbrücke? Von Stephanie Mersmann i Die Raiffeisenbrücke ist eine wichtige Verbindungsachse. Wie steht es um deren Standsicherheit? Foto: Jörg Niebergall Nach dem Unglück in Sachsen steht auch die Rheinquerung zwischen Weißenthurm und Neuwied im Fokus – aber gibt es hier Grund zur Sorge? Die letzte große Sanierung ist noch nicht lange her, aber es gibt Daten, die Fragezeichen aufwerfen. Lesezeit: 3 Minuten

Seit die Carolabrücke in Dresden im September eingestürzt ist, steht die Sicherheit von Brückenbauwerken in ganz Deutschland im Fokus. Wie kann es überhaupt sein, dass eine Brücke einfach einstürzt, wie engmaschig wird deren Standsicherheit kontrolliert? Und in Neuwied drängt sich die Frage auf: Wie ist es um die Sicherheit der ...