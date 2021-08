Der Kulturraum „Neuwieder Bootshaus an der Rheinbrücke“ geht nach einer 15-monatigen Corona-Zwangspause im zweiten Halbjahr 2021 wieder an den Start. Jetzt möchten die Veranstalter Dirk Wittersheim und Reiner Bermel vom Neuwieder Wassersportverein gern wieder Live-Comedy und Musik präsentieren, kündigen sie in einer Pressemitteilung an. Die RZ gibt einen Überblick über das geplante Programm.