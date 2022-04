Linz

Nach Corona-Pause: Linzer genießen die Sonne bei ihrem Altstadtfest

Nach zweijähriger Corona-bedingter Vakanz startete das Linzer Altstadtfest wieder erfolgreich durch. Die Sonne lockte viele Menschen am Wochenende in die Bunte Stadt am Rhein. Der Marktplatz zeigte sich von seiner besten Seite, die Gastronomen hatten gut vorgesorgt und freuten sich über volle Terrassen.