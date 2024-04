Neuwied

Nach Brand im Neuwieder Wohnhaus: 39-jähriger Bewohner in der Klinik verstorben

i Im Dachgeschoss des Mehrfamilienhauses in der Teichstraße in Neuwied-Heddesdorf hat das Feuer gewütet. Foto: Jörg Niebergall

Nach dem Wohnhausbrand am Donnerstag in Neuwied ist ein schwer verletzter Bewohner seinen Verletzungen erlegen. Der 39-jährige Mann sei im Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei am Freitag mit.