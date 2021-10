In Erpel schweigen jetzt nachts die Kirchturmglocken, weil sich ein neuer Anwohner in seiner Nachtruhe gestört fühlt. Das bewegt zahlreiche Gemüter in dem Ort. Aber der Streit könnte sich noch auswachsen, weil ein weiterer neuer Nachbar auch etwas gegen das Läuten tagsüber hat. Aber dagegen will sich der Kirchenvorstand wehren.