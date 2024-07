Plus Linz Nach anfänglich kritischen Stimmen: Wie der Strünzer Strand die Linzer überzeugt Von Simone Schwamborn i Michael Schneider (von links), Helmut Muthers, Ruth Zimmermann, Caroline Fritzen und Didi Pörzgen ziehen vor dem gemeinsamen Probe-Chillen Zwischenbilanz. Foto: Simone Schwamborn Kinder spielen mit Förmchen im Sand, die Erwachsenen chillen in den Liegestühlen. Wie Stadt und Gastronomie beobachten, wird der Strünzer Strand auf dem Linzer Marktplatz angenommen. Zum ersten Mal lädt eine 170 Quadratmeter große Strandoase zum entspannten Verweilen ein. Zur Halbzeit – der Strand ist noch bis zum 4. August erlebbar – ziehen Stadt und Werbegemeinschaft Zwischenbilanz. Lesezeit: 2 Minuten

„Der Strünzer Strand ist ein Test. Wir freuen uns, dass dieser so gut angenommen wird. Wir denken über eine Wiederholung im nächsten Jahr nach und sammeln Veranstaltungsideen, die sich auf der Fläche umsetzen lassen“, kündigt Stadtbürgermeister Helmuth Muthers an. Dazu brauche es jedoch ein Sponsorenkonzept, an dem ebenfalls gearbeitet werde. Belebung ...