Rasselstein ist noch überall. In den mächtigen Maschinen, die in die Erde verankert sind, in den riesigen Hallen, die sich Tor an Tor aneinanderreihen, und im Namen der Straße, die sich entlang des rund 880.000 Quadratmeter großen Areals schmiegt. Vor rund fünf Jahren hat die Thyssenkrupp-Tochter das Gelände aufgegeben, die Produktion nach Andernach verlegt. Zurück blieben zahlreiche Kolosse, die einst Stahl geformt hatten. Was wird aus ihnen?