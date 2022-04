Nach dem Absturz eines Segelflugzeugs in den Südtiroler Bergen, bei dem in der Woche vor Ostern zwei Mitglieder des Luftsportvereins Neuwied ums Leben gekommen sind, ist die Suche nach der Unglücksursache in vollem Gang. Die Staatsanwaltschaft Bozen hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.