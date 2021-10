Was wird nun aus der 1967 erbauten Marienkirche in Linz? Nachdem in der Vergangenheit statische Probleme festgestellt worden waren, dachte die Kirche über eine Sanierung nach – Doch diese war mit ihren geschätzten Kosten von 1,5 bis 2,5 Millionen Euro zu teuer (die RZ berichtete). Daher ist der Plan nun, das profanierte Kirchengebäude abzureißen und an einen Investor zu veräußern. In der jüngsten Stadtratssitzung wurden die Pläne für das Areal der Öffentlichkeit vorgestellt.