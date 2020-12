Bad Hönningen

Die Schlammschlacht für Hobby- und Profisportler in Bad Hönningen fällt in diesem Jahr wegen Corona aus. Aber der Veranstalter bietet allen, die bereits ein Ticket gekauft haben, am 2. Mai eine Alternative an: die Xletix Challenge – Never give up Edition. Wieder geht es darum, zu laufen und Herausforderungen zu meistern – aber alleine und nur über Videochat mit seinen Teamkameraden verbunden. Wir beantworten die wichtigsten Fragen!