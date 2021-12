Es war keine große Überraschung: Das Landgericht Koblenz hat für eine 23-Jährige aus dem Kreis Neuwied die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet. Damit geht ein Prozess zu Ende, der tiefe, durchaus verstörende Einblicke in ein tragisches Geschehen, aber auch in die Hilflosigkeit der möglichen Helfer gewährte.