Musik und Spaß rund um den Wasserturm: Beste Partystimmung in Engers

Topact auf der Bühne waren am Abend die Jungs von Cross Section. Foto: Jörg Niebergall

Nachdem der Zuspruch in den vergangenen Jahren sonntags etwas zurückgegangen war, hatte man das Event nun auf einen Tag gelegt und einfach früher mit dem Feiern angefangen. Topact auf der Bühne waren am Abend die Jungs von Cross Section, die schon im vergangenen Jahr mit ihren Oldies beste Partystimmung versprüht hatten. Kulinarisches vom Grill, Cocktailspezialitäten und vieles mehr rundeten die Veranstaltung ab. Da konnten auch vereinzelte Regenschauer samt Gewitterwolken den Gästen den Spaß am Rheinuferfest nicht verderben. jn