Musik und Picknick in den Goethe-Anlagen: "R(h)ein chillen“ lädt zu drei entspannten Abenden in Neuwied

Relaxte Atmosphäre, kühle Getränke und passende Livesounds: Das „R(h)ein chillen“ lädt auch in diesem Juni wieder an drei Mittwochabenden in die Goethe-Anlagen. Foto: Stadt Neuwied/Alexandra Heinz/ (Archiv)

Die Veranstaltungsreihe des Quartiermanagements der südöstlichen Innenstadt garantiert laut Presseinfo der Stadt Neuwied wieder drei unbeschwerte Abende. An den Mittwochen 5., 12. und 26. Juni steigt die entspannte Afterworkparty mit Live-DJ-Set von 17 bis 21 Uhr in Neuwieds Goethe-Anlagen.

Ausgestattet mit zahlreichen zusätzlichen Sitzmöglichkeiten, bieten die Goethe-Anlagen an diesen Abenden den idealen Treffpunkt für Freunde, Familien, Kollegen und Bekannte, die sich dort zum Picknick in lockerer Atmosphäre verabreden. Die eigene Picknickdecke, vorbereitete Stehtische und Liegestühle oder die großen Steinstufen der Anlagen bieten jedem einen Platz für den Feierabend in netter Gesellschaft – und natürlich darf auch ausgelassen getanzt werden.

DJs legen live auf

Die musikalische Untermalung wird live vor Ort aufgelegt. Am 5. Juni steht DJ Me & Myself an den Turntables, eine Woche später, am 12. Juni, DJ RJ. Dass sie lässigen Deep House und entspannten Chillout können, haben beide schon unter Beweis gestellt, sie sind beim „R(h)ein chillen“ alte Bekannte.

Und wer kein eigenes Picknick mitbringt, ist dennoch bestens versorgt: Auch in der neuen Runde „R(h)ein chillen“ versorgt die Don Terrino Genussmanufaktur alle mit sommerlichen Getränken. Der Foodtrailer Neuwied, ein Projekt für Langzeitarbeitslose, hat frische Leckereien für die Hungrigen dabei.

Am Mittwoch, 19. Juni, findet aufgrund des EM-Spiels der deutschen Nationalmannschaft kein „R(h)ein chillen“ statt. Unterstützt wird die Veranstaltung von der Gemeindlichen Siedlungs-Gesellschaft Neuwied mbH (GSG).

Infos gibt es im Stadtteilbüro der Sozialen Stadt, Telefon 02631/863070, oder per E-Mail an stadtteilbuero@neuwied.de