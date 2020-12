Neuwied

Es waren mehrere Verfehlungen, die GSG-Geschäftsführer Carsten Boberg vorgeworfen wurden, als der Neuwieder Stadtrat im Oktober 2019 einstimmig beschloss, sich von ihm zu trennen. Vielleicht der zentralste Punkt dabei war eine vorgeworfene Kompetenzüberschreitung beim Ankauf eines Grundstücks in der Museumsstraße. Dazu liegt jetzt ein neues, von der GSG in Auftrag gegebenes Gutachten der Düsseldorfer Anwaltskanzlei OrthKluth vor. Auch das kommt zu dem Schluss, dass eine außerordentliche Kündigung in diesem Kontext „nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit erfolgreich“ wäre.