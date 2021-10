Was passiert mit den Wochenendhäusern entlang des Hallerbachs? Mit dieser Frage hat sich der Gemeinderat Windhagen in seiner jüngsten Sitzung beschäftigt. Denn: Einige der Häuser seien laut Angaben eines Fachplaners ohne Genehmigung und gegen den rechtskräftigen Bebauungsplan entstanden – unter anderem in Überflutungsgebiet.