Müll sammeln und Proben nehmen: Engerser Piraten in nachhaltiger Mission

Es ist ein bedeckter Morgen am Engerser Rheinufer, unweit der Eisenbahnbrücke. An der Panzerrampe haben sich etwas mehr als 30 Personen versammelt. Auch wenn sie keine Augenklappen tragen oder eine Totenkopffahne schwingen – es handelt sich um Piraten. Und ihre Mission lautet: Müll sammeln und sortieren für den Klimaschutz. Drei Klassen der Carl-Orff-Schule beteiligen sich an der länderübergreifenden Initiative „Plastic Pirates“, die von den EU-Mitgliedsstaaten Portugal, Slowenien und Deutschland ins Leben gerufen wurde. Ziel des Projektes ist es, eine Übersichtskarte zu erstellen, auf der man die Verschmutzung verschiedener Flüsse in den teilnehmenden Regionen ablesen kann.