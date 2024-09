Unkel

„Mr. Kulturstadt“ geht zurück nach England: Rex Stephenson sagt Unkel Bye Bye

Von Heinz Werner Lamberz

i Rex Stephenson (rechts) hat viel für Unkel geleistet. Nun geht es für ihn zurück in die englische Heimat. Vorher trug er sich aber noch in das Goldene Buch der Stadt ein. Foto: Heinz-Werner Lamberz

Rex Stephenson ist in Unkel kein Unbekannter: Vor 27 Jahren zog er von England an den Rhein nach Unkel. Er gründete den Markt „design+gestaltung am rhein“ und machte Unkel zur Kunst- und Kulturstadt.