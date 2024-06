Plus Neuwied/Koblenz

Mordprozess am Landgericht: Angeklagter aus Neuwied suchte wohl einen Mutterersatz

Von Rainer Claaßen

i Der Angeklagte schweigt vor Gericht. Foto: Johannes Mario Löhr

Als es am dritten Verhandlungstag des Prozesses am Koblenzer Landgericht um die Tötung einer Neuwiederin im vergangenen Dezember ging, ist der Andrang deutlich geringer als beim Auftakt. Neben einer Schulklasse von der Gesamtschule Nastätten verfolgten nur knapp zehn Personen die Verhandlung am Landgericht in Koblenz. Die meisten davon gehören entweder zum Bekanntenkreis des Opfers oder kennen den Angeklagten aus seiner Zeit in Neuwied.