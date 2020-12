Neuwied

In vielen Köpfen geistert weiterhin eine romantisch-verklärte Vorstellung von den „Königen der Landstraße“ herum. Doch auf Landstraßen und Autobahnen ärgern sich Autofahrer regelmäßig über die Massen an Lkws und deren Fahrverhalten, das oft als rücksichtslos wahrgenommen wird. Glaubt man den Aussagen der im Verein Berufskraftfahrer-Union Rheinland-Pfalz organisierten Lkw-Fahrer, ist von der Truckerromantik so gut wie nichts übrig geblieben. Und führt man sich die Realität des Berufslebens vor Augen, entsteht durchaus Verständnis für das ein oder andere Lkw-Überholmanöver.