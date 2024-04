Plus Dernbach Mögliche Flüchtlingsunterkunft in Dernbach: Kreis Neuwied äußert sich zum aktuellen Stand Von Lars Tenorth i Noch ist ungewiss, ob in diesem Gebäude im Gewerbegebiet Urbacher Wald zukünftig Flüchtlinge untergebracht werden. Foto: Archiv Jörg Niebergall Noch ist offen, ob Flüchtlinge in einem derzeit leer stehenden Gebäude im Gewerbegebiet Urbacher Wald untergebracht werden können. Lesezeit: 1 Minute

Das gemeinsame Vorhaben der Verbandsgemeinden Puderbach, Dierdorf und Rengsdorf-Waldbreitbach in Dernbach hängt am Brandschutz, der noch erheblich nachgebessert werden muss (die RZ berichtete). Hier sehen die potenziellen Mieter, also die genannten Verbandsgemeinden (VG), grundsätzlich den Vermieter in der Pflicht nachzubessern. Nun äußert sich die Neuwieder Kreisverwaltung in einer Stellungnahme zum Thema, ...