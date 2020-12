Neuwied

Wer er war, wissen sie nicht. Nur, dass er ein viel zu kurzes Leben hatte. „Tjark *10.01.2019 +15.09.2020“ steht auf dem einlaminierten Din-A 4-Bogen, der wie ein kleines Segel an der Spitze des Miniaturfloßes hängt. Christa und Jürgen Trimborn haben es am vergangenen Sonntag beim Spaziergang mit Hund „Motte“ gefunden. Es lag am Rheinufer zwischen Irlich und Fahr, angespült an einer Stelle, die dafür wohl typisch ist. Christa Trimborn hat dort jedenfalls schon öfter Angeschwemmtes entdeckt. „Erst kürzlich eine Flaschenpost aus Mainz, die wir zusammen mit unserer Enkelin beantwortet haben“, erzählt sie.