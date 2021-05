Vettelschoß

Mobilität im ländlichen Raum verbessern: Erste Mitfahrerbank in Vettelschoß wartet auf Fahrgäste

Um das Mobilitätsangebot in ihrem Heimatort zu verbessern, hat die Jugendvertretung Vettelschoß die erste Mitfahrbank in Vettelschoß initiiert. Die Busanbindungen besonders am Abend und Wochenende bezeichnet die Jugendvertretung in einer Pressemitteilung als „schlicht unzureichend“. Auch sei das Anruf-Sammeltaxi auf Fahrten am Wochenende und ausschließlich nach Bad Honnef beschränkt. Vor allem für Vettelschoßer Jugendliche und Senioren sei es daher schwierig, innerhalb der Ortsgemeinde und insbesondere in Richtung der Rheinschiene mobil zu sein.