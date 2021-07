Mit veganen Burgern zu mehr Nachhaltigkeit: Schulen in der VG Asbach ausgezeichnet

Spätestens seit Greta Thunberg wissen wir, dass der nachfolgenden Generation unser Planet und ihre Zukunft am Herzen liegen. Nachhaltigkeit ist das neue Schlagwort, nach dem unser Handeln bestimmt sein sollte. Von den 22 Schulen, die jüngst von der Landesschülervertretung und dem Bildungsministerium mit der Plakette „Nachhaltige Schule“ ausgezeichnet wurden, sind auch zwei im Landkreis Neuwied und beide befinden sich in der Verbandsgemeinde Asbach: Das Wiedtal-Gymnasium Neustadt (wir berichteten) und die Realschule plus mit Fachoberschule in Asbach. Die Preisverleihung fand am Mittwoch, 14. Juli, via Live-Stream aus dem Bildungsministerium in Mainz statt.