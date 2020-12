Linz

Weltweit arbeiten Städte und Kommunen an Konzepten für eine Smart City. Aber was genau ist eine Smart City (deutsch: intelligente Stadt)? Das weiß noch niemand so genau, es gibt in der Realität noch kein ausgereiftes Beispiel. Sie soll eine „kluge Stadt“ sein, in der smarte Technik das Leben der Bewohner komfortabler, sicherer und energieeffizienter macht. In Linz hat die Verwaltung begonnen, das Thema nicht nur für die bunte Stadt zu definieren, sondern auch umzusetzen.