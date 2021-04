Mit Schmelzbasalt aus Kalenborn zum Global Player: Firma arbeitet seit 100 Jahren am Schutz vor Verschleiß

Die Kalenborn International GmbH & Co. KG feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Seit 1921 beschäftigt sich das von Dr. Kurt Mauritz aufgebaute und in Vettelschoß-Kalenborn ansässige Unternehmen mit dem Schutz vor Verschleiß. Die Kunden des Unternehmens bewegen täglich Millionen Tonnen Material in unterschiedlichster Qualität und über verschiedenste Förderwege. Die Beförderung von Rohstoffen, von landwirtschaftlichen Erzeugnissen bis zum Recyclingmaterial, bedeutet einen enormen Verschleiß in Anlagenkomponenten und Rohrleitungen. Diese widerstandsfähig zu machen, ihre Belastbarkeit zu erhöhen und eine störungsfreie Funktion der Gesamtanlage langfristig sicherzustellen, hat sich das Unternehmen auf die Fahne geschrieben.