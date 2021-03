Mit einer Handvoll Angelweiher fing alles an: Fischzucht Weller baut neue große Fotovoltaikanlage

Als Paul Ludwig Weller 1954 seinen Traum in die Tat umsetzte und auf dem fürstlich-wiedischen Gelände an der Aubachstraße in Niederbieber eine Handvoll Angelweiher kombiniert mit anfänglichen Fischzuchtversuchen eröffnete, hätte er sich nicht träumen lassen, dass daraus 67 Jahre später ein weit über die Landesgrenzen hinaus anerkannter Betrieb mit Spezialitätenrestaurant, Fischzucht, Fischfachgeschäft und Imbiss mit rund 30 Mitarbeitern werden würde. Erst recht nicht, als das Geschäft Mitte der 1980er-Jahre langsam aber sicher in die Miesen rutschte und eine Schließung drohte. Paul Ludwigs Sohn Burkhard übernahm, und gemeinsam mit seinem Vater meisterte er die Krise.