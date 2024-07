Plus Koblenz/Kreis Neuwied

Mit dem Messer mehrere Menschen bedroht: Mehr als zwei Jahre Haft für 22-Jährigen

Von Daniel Rühle

i Symbolbild Foto: David-Wolfgang Ebener/picture alliance/dpa

Vor dem Landgericht in Koblenz musste sich in diesen Tagen ein 22-Jähriger wegen des Vorwurfs des versuchten schweren Raubs und der räuberischen Erpressung verantworten. Die Richter der Dritten Strafkammer sprachen den jungen Mann aus dem Kreis Neuwied bereits am Prozessauftakttag schuldig und verhängten eine Freiheitsstrafe. Was war geschehen?