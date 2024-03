Plus Neuwied Mit Blick auf die Zukunft: Leseverein Neuwied will nicht im Gestern stehen bleiben Von Rainer Claaßen i Zum Auftakt des Jubiläumsjahrs sprach der ehemalige Prior des Klosters Andechs, Anselm Bilgri, zu den Gästen im Vereinssaal. Foto: Thorsten Dreistein-Faustmann Lesezeit: 3 Minuten Im Jubiläumsjahr haben die Mitglieder viel zu feiern – etliche Veranstaltungen stehen auf dem Programm. Frauen dürfen dem Verein allerdings nach wie vor nicht beitreten.

Es fällt schwer, sich die Lebensumstände vorzustellen, die in Neuwied vor 150 Jahren geherrscht haben, als in Neuwied der Leseverein gegründet wurde. Otto von Bismarck war Reichskanzler, in Preußen wurde die standesamtliche Ehe eingeführt, und in den USA wurde das Patent auf Stacheldraht erteilt. Das Stadtgebiet von Neuwied endete noch ...