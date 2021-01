Neuwied

An seiner Zuversicht lässt Dr. Kai Rinklake keinen Zweifel aufkommen. „Das wird funktionieren“, sagt er zum Ende des Gesprächs und unterstreicht damit noch einmal, was er zuvor schon ausgeführt hat: Für die größte Investition, die sein Unternehmen jemals getätigt hat, gibt es keinen Plan B. Es gehört zum Wesen des Unternehmertums, etwas zu unternehmen, lautet sein Credo. Und weil das auch heißt, etwas zu riskieren, wagt Skylotec den Schritt ins Neuland: Das in Oberbieber beheimatete Unternehmen steigt groß in die Produktion von Atemschutzmasken ein. Gesamtinvestition: rund 10 Millionen Euro.