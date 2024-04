Plus Irlich Mit 19 Jahren einen Lebenstraum erfüllt: Marie Ecker aus Irlich macht sich als Kosmetikerin selbstständig Von Regine Siedlaczek i Marie Ecker hat sich mit nur 19 Jahren als Kosmetikerin selbstständig gemacht und sich damit einen Traum erfüllt. Foto: Regine Siedlaczek Im Alter von 14/15 Jahren hatte die junge Frau einen A-ha-Moment, der sie seitdem über viele Jahre hinweg begleitet hat – was das war und welche Hürden sie meistern musste, erzählt Marie Ecker im Gespräch mit der RZ. Lesezeit: 3 Minuten

Vieles hört man heutzutage über junge Menschen: Die einen sagen, es fehle an Zielstrebigkeit, die anderen behaupten, es mangele an Motivation und Engagement. Dies alles trifft allerdings nicht auf Marie Ecker zu. Mit nur 19 Jahren hat sich die junge Frau aus Irlich entschlossen, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. ...