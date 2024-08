Plus Oberdreis

Mit 13 PS von Mainz nach Oberdreis: Der 900-Einwohner-Ort wird am Wochenende zum Oldtimermekka

Von Jörg Niebergall

i Fabian Kramer aus Mainz hatte mit seinem 1973er AWS Shopper eine lange Anreise – der 13 PS starke Wagen geht bergan gern in die Knie. Foto: Jörg Niebergall

„Den haben wir so in einer Scheune gefunden“, sind Denise und Daniel Hövel aus Niederfischbach ganz stolz auf ihr mittlerweile 53 Jahre altes Prachtstück. „Und der sieht immer noch klasse aus.“ Der Käfer 1302 aus dem Jahr 1971 ist aber nur eins von mehr als 1000 Fahrzeugen (darunter Pkw, Motorräder, Traktoren, Nutzfahrzeuge), die es beim neunten Oldtimertreffen in Oberdreis zu bestaunen galt.