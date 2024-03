Plus Raubach

Metsä Tissue erklärt Hintergründe: Was ist für die unangenehmen Gerüche verantwortlich?

Von Lars Tenorth

i Seit einigen Monaten nehmen Anwohner immer wieder unangenehme Gerüche war. Diese stammen vom Werksgelände des Unternehmens Metsä Tissue in Raubach, das bereits länger versucht, die Problematik in den Griff zu bekommen. Foto: Charley Burke

Immer wieder hat ein Puderbacher in den vergangenen Monaten unangenehme Gerüche wahrgenommen, die laut seiner Aussage mal mehr und mal weniger stark ausgeprägt sind. Mit der Frage nach der tatsächlichen Ursache hat er sich an die RZ gewandt. Er ist nicht der Einzige, der immer wieder der Geruchsbelästigung ausgesetzt ist, sondern auch weitere Bewohner in der Verbandsgemeinde Puderbach und Arbeitnehmer sind betroffen.