Menschen wird derzeit meist online geholfen: Diakonie in Neuwied erweitert Angebot

Oft wird den Kirchen in der aktuellen Krise vorgeworfen, sie wären nicht ausreichend für die Menschen da. Pfarrerin Renate Schäning, die das Diakonische Werk im Evangelischen Kirchenkreis Wied leitet, hat dafür wenig Verständnis. Denn gemeinsam mit den Mitarbeitenden hat diese Institution ihr Beratungsangebot in der Krise angepasst, digitalisiert und erweitert. Trotz der widrigen Umstände war das Beratungsangebot zu jeder Zeit verfügbar. Und das soll auch so bleiben. Im Gespräch berichtet sie von den Erfahrungen des vergangenen Jahres – gemeinsam mit Violetta Kunz, die als Leiterin im Bereich soziale Sicherung Schuldenberatungen durchführt, und sich um familiäre Probleme bei Migranten kümmert. Und mit Elke Voß, die in der Diakonie für Schwangerenberatung und Schwangeren-Konfliktberatung zuständig ist.