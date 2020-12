Kreis Neuwied

Mittlerweile leben wir seit einem halben Jahr mit den Corona-Bekämpfungsverordnungen, heute tritt die elfte Verordnung in Rheinland-Pfalz und somit auch im Kreis Neuwied in Kraft. Halten sich die Menschen immer noch an die Regeln? Welche Herausforderungen gibt es für die, die für die Einhaltung sorgen? Wir haben uns mit den Ordnungsamtsleitern von Stadt und Kreis unterhalten. Und eins sei vorweggenommen: Ganz ohne Strafen geht es offensichtlich nicht.