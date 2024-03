Mehrere Wochen vermisst gewesen: Neuwieder Jugendliche sind laut Polizei wieder da

Was war geschehen? Eine 14-Jährige und ein 15-jähriger Junge aus Neuwied wurden seit dem 23. Februar vermisst. Eine Kontaktaufnahme von Familie und Polizei sei jedoch möglich gewesen. Aufgrund der Ermittlungen hatten sich Hinweise darauf ergeben, dass sich die beiden Jugendlichen gegebenenfalls im Bereich Krefeld, Duisburg und Mönchengladbach in Nordrhein-Westfalen aufhalten könnten, so die Polizei, die sich kürzlich an die Öffentlichkeit gewendet hatte.

Am Wochenende nun die gute Nachricht: Nach knapp drei Wochen konnten beide Neuwieder Jugendliche wohlbehalten angetroffen und in Obhut übergeben werden, so die Polizei. Die Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt.