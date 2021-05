Die Frage, ob es in Unkel ein oder drei Abrechnungsgebiete für die Wiederkehrenden Beiträge (WKB) geben soll, führt in der Stadt weiterhin zu Diskussionen. In der jüngsten Ratssitzung hatten SPD und CDU in Anträgen eine Reihe von Fragen vorgelegt. Dreh- und Angelpunkt: Ist die Satzung rechtssicher und wurde seitens der Verwaltung ein Normenkontrollverfahren vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG) Koblenz angestrengt, um die Rechtmäßigkeit der Satzung überprüfen zu lassen?