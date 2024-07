Mehr Sauberkeit und Natur: Was sich Kitakinder für die Stadt Neuwied wünschen

Kinder der Kita St. Matthias haben sich Gedanken darüber gemacht, was ihnen für „ihr“ Neuwied wichtig ist – diese Wünsche haben sie nun den Stadtoberhäuptern mitgeteilt.

Ziemlich aufgeregt und etwas schüchtern übergeben Felix, Henri, Anna, Leyla und Fynn – Delegierte des Kinderhausparlaments St. Matthias – Oberbürgermeister Jan Einig und Bürgermeister Peter Jung ihre Wünsche für die Stadt Neuwied. In regelmäßigen Abständen trifft sich das Parlament zu Sitzungen, in denen die Gruppensprecher Wünsche und Beschwerden der Kitakinder vorbringen und ihre Interessen vertreten.

Das aktuell daraus entstandene Projekt trägt das Motto „Gemeinsam für ein noch schöneres Neuwied“. Verbunden mit diesem Projekt sind besonders drei Wünsche der Kinder: Die Stadt Neuwied soll sauberer werden, in Neuwied soll mehr Natur entstehen und es soll mehr Vögel und Platz für Insekten geben.

Wünsche ernst nehmen

Damit die Wünsche der Kinder auch die Menschen erreichen, die für die Deichstadt arbeiten und somit zur Erfüllung der Wünsche beitragen können, hat das Parlament Oberbürgermeister Jan Einig und Bürgermeister Peter Jung zu einem Besuch ins Kinderhaus St. Matthias – eine Einrichtung in der Betriebsträgerschaft der Katholischen Kita gGmbH Koblenz – eingeladen. Während des Termins gehen beide laut Pressemeldung der Stadt auf die Kinder und ihre Ideen ein, die sie zu Verwirklichung ihrer Wünsche haben. Nach einer Vorstellungsrunde zeigen die Kinder den Stadtoberhäuptern dann anhand von Bildern, wie sie sich alles vorstellen.

Dabei kommen unter anderem die Themen Wasserspender für kostenloses Trinkwasser und mehr Natur und Wasser im öffentlichen Raum zur Sprache. Darüber hinaus ist den Kindern wichtig, dass die Stadt sauber ist und kein Müll auf der Straße liegt. Darum nehmen sie auch wieder an der Müllsammelaktion der Stadt teil.

Oberbürgermeister gibt Zwischenstand

Da Oberbürgermeister Einig seine Hausaufgaben gemacht hat, erzählt er den Kindern, dass der Neuwieder Marktplatz, der früher als Parkplatz für Autos diente, aktuell zu einem großen grünen Platz mit viel Natur und einem Brunnen umgestaltet wird. Zusätzlich erklärt er ihnen, dass der Luisenplatz umgestaltet werden soll, damit dort mehr Begegnung stattfinden kann und auch ein Wasserspiel installiert werden soll. „Ende des Jahres werden wir euch nochmals einen Brief schreiben, in dem steht, was wir schon umsetzten konnten“, versprechen die beiden den Kindern, die von der Stadtspitze zwei Wimmelbücher für die Kita geschenkt bekommen.