Die Mobilitätswende kommt mehr und mehr ins Rollen. Mittlerweile stehen an vielen Stellen in Städten öffentliche Ladesäulen, es gibt Elektro-Carsharing-Angebote, und Autohersteller werben für eine grüne Zukunft. Doch wie weit ist der Fortschritt im Kreis Neuwied? Was hat sich in jüngerer Vergangenheit in Sachen E-Mobilität bewegt? Und wie viele E-Autos fahren auf unseren Straßen? Die RZ ist diesen Fragen nachgegangen.