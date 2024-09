Plus Meinborn

Mehr Bewegung in Meinborn: Fulkwin-Platz soll Jung und Alt zusammenbringen

i Der sanierungsbedürftige Bolzplatz in Meinborn ist einer modernen Sportanlage gewichen. Auf dem Fulkwin-Platz befindet sich unter anderem eine große Calisthenics-Station. Foto: Daniel Dresen

Im Jahr 2021 entstand in der Ortsgemeinde Meinborn die Idee, den stark sanierungsbedürftigen Bolzplatz an der Flurstraße umzugestalten. Ein Grund dafür war auch die sinkende Zahl der Fußballer in Meinborn. Ein entsprechender Antrag auf Leader-Förderung für das Umbauprojekt wurde im Januar 2023 eingereicht. „Bei der gesamten Planung ist die Bevölkerung mit eingebunden worden“, sagt Ortsbürgermeister Helmut Blasius.