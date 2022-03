Mehr Basis für die Spitze: Jürgen Schmied kandidiert für den CDU-Landesvorstand

Neben Ellen Demuth, die im Team von Christian Baldauf als stellvertretende Vorsitzende der Landes-CDU kandidiert, gibt es nun einen weiteren Politiker im Kreis, der in der Partei mitmischen möchte: Der CDU-Gemeindeverband Asbach hat Jürgen Schmied einstimmig als Kandidaten für eine der Beisitzerpositionen im nächsten Landesvorstand der CDU in Rheinland-Pfalz nominiert, wie die Partei in einer Pressemitteilung ankündigte. Der 51-Jährige Schmied blicke auf eine langjährige Erfahrung in den kommunalen Gremien und Parteiebenen zurück, und möchte diese in den Erneuerungsprozess der CDU einbringen.