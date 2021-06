Mehr als 6000 Euro an Spenden: Neustädter Schülerinnen unterstützen Benni Overs Projekte

Dana Effert, Hannah Hopp und Leonie Kukula haben mit Beginn der zehnten Klasse beschlossen, dass sie sich für eine gute Sache engagieren wollen. Im Rahmen des naturwissenschaftlichen Unterrichts (NaWi) am Wiedtalgymnasium in Neustadt fassten sie den Entschluss, sich als „Bennis Waldschützerinnen“ ins Zeug zu legen. „Für uns war wichtig, dass es sich um ein Projekt aus der Region handelt. Von daher haben wir Kontakt zu Benni Over und seinem Vater Klaus aufgenommen und unsere Pläne mit ihnen besprochen. Und sie fanden unsere Idee super“, sagen die Mädchen im RZ-Gespräch.