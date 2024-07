Megastau bei Neustadt: A3-Baustelle an der Wiedbachtalbrücke eingerichtet

15 Kilometer Stau bis nach NRW haben am Samstagvormittag Fahrer auf der A3 in Richtung Frankfurt einige Nerven gekostet. Grund ist eine neue Baustelle.

Sehr viel Geduld haben Autofahrer am Samstag auf der A3 bei Neustadt gebraucht. In Fahrtrichtung Frankfurt wurde an diesem Tag eine Baustelle auf Höhe der Wiedbachtalbrücke eingerichtet – mit der Folge, dass es am Vormittag zu einem riesigen Stau bis nach Nordrhein-Westfalen kam, bestätigt die Polizei auf Anfrage.

15 Kilometer soll dieser lang gewesen sein. Es gibt an der Stelle jetzt drei verengte Fahrstreifen und eine Verschwenkung.

Beide Fahrbahnübergänge werden erneuern, damit die Wiedbachtalbrücke auch in den kommenden Jahrzehnten verkehrssicher betrieben werden kann, hieß es (die RZ berichtete). Die Gesamtmaßnahme soll voraussichtlich Ende November abgeschlossen werden.