Plus Kreis Neuwied

Medizinercamp gegen Ärztemangel: Wie der Kreis Neuwied versucht, angehende Ärzte anzulocken

i Die Mainzer Medizinstudentin Diana Puzankova (2. von rechts) war während des Medizinercamps des Landkreises Neuwied zu Gast in der Überörtlichen Gemeinschaftspraxis für Kinder- und Jugendmedizin „Pänz“ in Asbach. Betreut wurde sie von den Kinderärztinnen und Kinderärzten Verena Marcinkowski (links), Karolin Graaf (2. von links), Mandy Kliemann (rechts) und Matthias Haas (Mitte). Foto: Daniel Dresen

Der Kreis Neuwied hat im Kampf gegen den Ärztemangel zwölf Medizinstudenten drei Tage lang eingeladen, sich einen Eindruck von den hiesigen Arztpraxen und Krankenhäusern zu verschaffen. Außerdem sollten sie die Vorzüge des Lebens an Rhein und Wied kennenlernen. Die RZ hat eine der Teilnehmerinnen des Medizinercamps in einer Kinderarztpraxis in Asbach getroffen und nach ihrem ersten Eindruck gefragt.