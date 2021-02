Am „Stux“, dem Hausberg oberhalb von Unkel, haben sich Gestein und Erde gelöst und sind in die Tiefe gestürzt. Der Besitzer des terrassierten Weinbergs, Oliver Krupp aus Bruchhausen, schätzt, dass rund 15 Tonnen Geröll abgegangen sind. Als Ursache vermutet Krupp die anhaltenden Regenfälle, die in den letzten Tagen über dem Wingert niedergegangen sind. Er setzt jetzt auf Hilfe durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier (ADD).