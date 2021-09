Ein Trend aus Frankreich wird auch in Deutschland immer populärer: die Marktschwärmerei. Gemüse, Obst, Fleisch und Brot – regionale Erzeuger bieten ihre Waren auf der Online-Plattform einer Schwärmerei an. Wer bei einer wohnortnahen Schwärmerei bestellt, kann seinen Einkauf wenige Tage später an dem Schwärmerei-Stand abholen. Die Linzerin Kerstin Litterst möchte jetzt eine in Linz anbieten.