Neuwied

Mann schießt mit Softair-Pistole in Neuwied auf Passanten: Polizei nimmt ihm die Waffe ab

Eine Zeugin hat am Dienstagabend am Pegelturm in Neuwied eine Gruppe junger Männer beobachtet, die mit einer Waffe hantierte. Wie sie der Polizei weiter berichtete, habe zumindest einer der Männer auf Passanten geschossen. Sie glaubte jedoch, dass es sich um eine Spielzeugwaffe handelte, heißt es im Polizeibericht weiter. Als die Gruppe die anrückenden Polizisten sah, zerstreute sie sich. Die Beamten erkannten den von der Zeugin beschriebenen Mann, der auch die Waffe in der Hand hatte. Sie stellten den Mann und nahmen ihm die Waffe ab, bei der es sich um eine täuschend echt aussehende Softair-Pistole handelte. Da der Mann für das mitgeführte Fahrrad zunächst keinen Eigentumsnachweis vorlegen konnte, stellten die Beamten auch dieses vorübergehend sichert.